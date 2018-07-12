Украина в этом году должна построить около 4 тыс. км дорог - Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина в этом году должна построить около 4 тыс. километров дорог. Об этом сказал в эфире телеканала ZIK министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.
"В этом году мы должны построить около 4 тыс. км, причем уже и новых дорог, которых никогда не было. В этом году мы ремонтируем дороги, которые не ремонтировались по 30-40 лет", - сказал министр.
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Омелян рассказал, что с 1 января 2018 года заработал Дорожный фонд, в котором аккумулировано вместе с другими статьями в государственном бюджете 50 млрд грн на реконструкцию украинских автодорог.
Он также отметил, что за последние два года в стране было построено более 3 тыс. км дорог.