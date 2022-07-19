Україна та ЄС підписали меморандум про транш на 1 млрд євро

Цитата

"Підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро в якості екстреного фінансування. Ця сума буде виплачена в кінці липня для підтримки уряду і народу України", - написав Домбровскіс.

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Віце-президент Єврокомісії також додав, що українська економіка працює в умовах війни, і Європейський союз повинен їй допомогти.

Доповнення

12 липня Рада Європейського Союзу схвалила додаткову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро.

Зазначимо, що це перший транш пакету макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

У ЄС повідомляли, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС в 1 млрд євро Україна має отримати до кінця липня.