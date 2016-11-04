Україна та Албанія підписали угоду про взаємне скасування віз
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голови Міністерств закордонних справ України та Албанії Павло Клімкін й Дітмір Бушаті підписали угоду про взаємне скасування віз. Про це йдеться в мікроблозі МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Павло Клімкін та глава МЗС Албанії Дітмір Бушаті підписують Угоду між Україною та Албанією про взаємне скасування візових вимог”, — зазначили у МЗС та додали відповідне фото.
Нагадаємо, 4 листопада П.Клімкін перебуває в Албанії з робочим візитом.