Украина и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Главы министерств иностранных дел Украины и Албании Павел Климкин и Дитмир Бушати подписали соглашение о взаимной отмене виз. Об этом говорится в микроблоге МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Павел Климкин и глава МИД Албании Дитмир Бушати подписывают Соглашение между Украиной и Албанией о взаимной отмене визовых требований", - отметили в МИД и добавили соответствующее фото.
Напомним, 4 ноября П.Климкин находится в Албании с рабочим визитом.