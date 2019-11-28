Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 67%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 26 листопада зменшився до 20,985 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 26 листопада з ПСГ України було відібрано 77,56 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 26 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 14,27 млн куб. м, з Угорщини - 0,41 млн куб. м, з Польщі - 2,84 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 67%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4899,00 грн за тисячу кубометрів.