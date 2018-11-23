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Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 53%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 21 листопада зменшився до 16,696 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 51,67 млн куб. м газу.

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При цьому в даних за 21 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 20,22 млн куб. м, з Угорщини - 10,22 млн куб. м, з Польщі - 0,80 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 53%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.

Українські Національні Новини

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