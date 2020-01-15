Україна скоротила темпи торгівлі з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Темпи торгівлі України з Євросоюзом та Китаєм зростають, з Росією – знижуються. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
В офісі з посиланням на дані Держстатистики вказали, що за 11 місяців 2019 року експорт українських товарів сягнув 45,96 млрд дол.
"Найбільшу частку коштів за експорт Україна отримала від країн Євросоюзу – 41,8%, 19,2 млрд дол. США. Це на 4,4% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Зростають темпи торгівлі з Китаєм – експорт у грошовому вимірі зріс на 70,1% у порівнянні з січнем-листопадом 2018 року. Обсяги експорту з Росією за це період знизилися на 9,7%", - повідомили в офісі віцепрем'єра.
Найбільше коштів Україна, як вказано, виручила за експорт продуктів рослинного походження – 11,7 млрд дол. США, 25,4% від загальної суми. В цій групі основна роль зерна – його експортували на 8,6 млрд дол. США. Також значну частку експорту становлять недорогоцінні метали та вироби з них: 20,9%, 9,6 млрд дол. США. Експорт продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості зріс на 4,5%, готових харчових продуктів – на 9,1%, а мінеральних – на 14,1%, оптичних, фотографічних приладів та апаратів – на 26,5%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 28,5%, перлів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння – вдвічі.
Нагадаємо, дефіцит торгівлі України товарами за 11 місяців зріс на 5,7%.