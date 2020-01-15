Украина сократила темпы торговли с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Темпы торговли Украины с Евросоюзом и Китаем растут, с Россией - снижаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
В офисе со ссылкой на данные Госстатистики указали, что за 11 месяцев 2019 года экспорт украинских товаров достиг 45,96 млрд долл.
"Наибольшую долю средств экспорта Украины получила от стран Евросоюза - 41,8%, 19,2 млрд долл. США. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Растут темпы торговли с Китаем - экспорт в денежном выражении вырос на 70,1% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года. Объемы экспорта с Россией за это период снизились на 9,7%", - сообщили в офисе вице-премьера.
Больше всего средств Украина, как указано, выручила за экспорт продуктов растительного происхождения - 11,7 млрд долл. США, 25,4% от общей суммы. В этой группе основная роль зерна - его экспортировали на 8,6 млрд долл. США. Также значительную долю экспорта составляют недрагоценные металлы и изделия из них: 20,9%, 9,6 млрд долл. США. Экспорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности вырос на 4,5%, готовых пищевых продуктов - на 9,1%, а минеральных - на 14,1%, оптических, фотографических приборов и аппаратов - на 26,5%, средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств - на 28,5%, жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней - вдвое.
Напомним, дефицит торговли Украины товарами за 11 месяцев вырос на 5,7%.