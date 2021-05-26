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Україна синхронно з ЄС хоче запустити COVID-паспорти

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами щодо запуску цифрових сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Україна синхронно з ЄС хоче запустити COVID-паспорти

Цитата:

"Окремо хочу повідомити про ситуацію щодо ковід-паспортів або ковід-сертифікатів. Європейський союз знаходиться фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів, їх наявність буде необхідною умовою для подорожей Європою. Тому Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами, і запуск наших цифрових сертифікатів запланований на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати будуть діяти в Європі", - повідомив прем’єр.

Деталі

З 1 липня в Євросоюзі введуть свідоцтва з проходження вакцинації - так звані "паспорта вакцинації".

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше цього тижня повідомив, що попередньо заплановано запустити "паспорти вакцинації" в Україні з 1 липня.

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