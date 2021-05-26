Украина синхронно с ЕС хочет запустить COVID-паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами по запуску цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
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"Отдельно хочу сообщить о ситуации относительно ковид-паспортов или ковид сертификатов. Европейский союз находится фактически на финальной стадии согласования таких паспортов, их наличие будет необходимым условием для путешествий по Европе. Поэтому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами, и запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе", - сообщил Премьер.
Детали
С 1 июля в Евросоюзе введут свидетельства по прохождению вакцинации - так называемые "паспорта вакцинации".
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее на этой неделе сообщил, что предварительно запланировано запустить "паспорта вакцинации" в Украине с 1 июля.