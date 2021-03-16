Україна розраховує на підтримку Словенії під час її головування у Раді ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна розраховує на підтримку Словенії під час її головування у Раді Європейського Союзу в другому півріччі цього року. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-пресконференція, передає кореспондент УНН.
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“Словенія є послідовним другом України. Тому ми розраховуємо, що в дискусіях у Європейському Союзі, які відбуватимуться щодо майбутнього Європи голос України буде почутий”, — сказав Кулеба.
Окрім того, він зазначив, що Україна розраховує на підтримку Словенією європейської політики щодо РФ, яка полягає у неможливості покращення відносин через відсутність конструктивної поведінки.
“Нам відомо, що наприкінці березня в Європейському Союзі має відбутися дискусія щодо стратегії відносин з Російською Федерацією. Наразі принципово важливим є збереження п’яти фундаментальних принципів ставлення ЄС до Росії. Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності в своїй поведінці, то немає жодних передумов для повернення до „business as usual“ з Росією. Ми розраховуємо на підтримку цієї політики з боку Словенського головування. Переглядати відносини з Росією в кращий бік можна буде лише після того, як сама Росія почне поводити себе краще”, — розповів Кулеба.
Також Кулеба подякував Словенії за важливий внесок, який вона робить у реформу децентралізації та за допомогу в реабілітації українських дітей.
Доповнення
Міністр закордонних справ Республіки Словенія Анже Логар прибув до України з робочим візитом.
Раніше у Словенії заявили, що підтримують ініціативу щодо створення “Кримської платформи”. Також посол країни вказував, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року, а також запевнив, що Любляна продовжуватиме реалізацію заходів на підтримку програми децентралізації в Україні.