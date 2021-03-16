Голова МЗС Словенії приїхав до Києва: на порядку денному співпраця та Східне партнерство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр закордонних справ Республіки Словенія Анже Логар прибув до України з робочим візитом. Про теми переговорів зі словенським колегою розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, передає УНН.
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"Радий вітати словенського колегу Анже Логара в Україні. На порядку денному: відносини України та Словенії, подальше збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, два майбутніх саміти: Кримська платформа та Східне партнерство, протидія кіберзагрозам та інші теми", - повідомив Кулеба.
Деталі
За даними МЗС, робочий візит міністра закордонних справ Республіки Словенія Анже Логара в Україну на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби триватиме 15-16 березня.
Міністри проведуть переговори з актуальних питань українсько-словенських відносин, обговорять подальші кроки для розвитку політичного діалогу та збільшення обсягів двосторонньої торгівлі.
Окремою темою зустрічі стануть відносини України та Європейського Союзу у контексті головування Словенії в Раді ЄС у другому півріччі 2021 року.
Доповнення
Раніше у Словенії заявили, що підтримують ініціативу щодо створення "Кримської платформи". Також посол країни вказував, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року, а також запевнив, що Любляна продовжуватиме реалізацію заходів на підтримку програми децентралізації в Україні.
Радий вітати словенського колегу Анже Логара в Україні. На порядку денному: відносини України та Словенії, подальше збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, два майбутніх саміти: Кримська платформа та Східне партнерство, протидія кіберзагрозам та інші теми. pic.twitter.com/LkCdTQyaVQ— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2021