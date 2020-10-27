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Словенія підтримує ініціативу України щодо створення "Кримської платформи"

Словенія підтримує ініціативу України щодо створення "Кримської платформи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Словенія підтримує ініціативу щодо створення "Кримської платформи". Про це йшлося під час зустрічі 27 жовтня першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Республіки Словенія в Україні Томажем Менціном, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

Так, у рамках зустрічі Джапарова окремо висловила вдячність за послідовну підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України. Вона детально поінформувала посла щодо численних порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Криму, а також акцентувала увагу на мілітаризації Азовсько-Чорноморського регіону та перетворенні окупованого Криму на російську військову базу.

Перша заступниця міністра також заявила про фактичне блокування діяльності української церкви у окупованому Криму.

Сторони обговорили порядок денний двосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій, а також підтвердили обопільну готовність тісно взаємодіяти в рамках ООН та ОБСЄ.

Посол Менцін наголосив, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року, а також запевнив, що Любляна продовжуватиме реалізацію заходів на підтримку програми децентралізації в Україні.

Перша заступниця міністра висловила вдячність співрозмовнику за практичний внесок його країни у справу реабілітації дітей, постраждалих внаслідок російської агресії, й запрошення українських студентів та молодих вчених скористатися можливістю навчання у Словенії за рахунок бюджетних коштів цієї країни.

Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що США готові до співпраці над створенням "Кримської платформи", ініційованої Україною.

Українські Національні Новини

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