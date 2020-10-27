Словения поддерживает инициативу Украины касательно создания "Крымской платформы"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Словения поддерживает инициативу по созданию "Крымской платформы". Об этом шла речь во время встречи 27 октября первой замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Республики Словения в Украине Томажем Менцином, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа.
Так, в рамках встречи Джапарова отдельно выразила благодарность за последовательную поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины. Она подробно проинформировала посла о многочисленных нарушениях Россией прав человека на временно оккупированной территории Крыма, а также акцентировала внимание на милитаризации Азово-Черноморского региона и преобразовании оккупированного Крыма на российскую военную базу.
Первый заместитель министра также заявила о фактическом блокировании деятельности украинской церкви в оккупированном Крыму.
Стороны обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций, а также подтвердили обоюдную готовность тесно взаимодействовать в рамках ООН и ОБСЕ.
Посол Менцин подчеркнул, что Украина может уверенно рассчитывать на поддержку во время председательства Словении в ЕС во втором полугодии 2021 года, а также заверил, что Любляна будет продолжать реализацию мероприятий в поддержку программы децентрализации в Украине.
Первый заместитель министра выразила благодарность собеседнику за практический вклад его страны в дело реабилитации детей, пострадавших в результате российской агрессии, и приглашение украинских студентов и молодых ученых воспользоваться возможностью обучения в Словении за счет бюджетных средств этой страны.
Напомним, ранее в МИДе заявили, что США готовы к сотрудничеству над созданием "Крымской платформы", инициированной Украиной.