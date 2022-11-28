Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") імпортував електроенергію з Румунії у тестовому режимі, повідомили у пресслужбі компанії, пише УНН.
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"Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" 27 листопада 2022 року у тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00)", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначили в "ЕКУ", право імпортувати електроенергію компанія придбала на аукціоні НЕК "Укренерго" 24 листопада.
"Імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності", - зауважили у компанії.
Нагадаємо
Попередні тести імпорту електроенергії державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" здійснив зі Словаччини 27 жовтня та 19 листопада 2022 року.