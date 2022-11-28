Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" ("ЭКУ") импортировал электроэнергию из Румынии в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе компании, пишет УНН.
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"Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили в "ЭКУ", право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" 24 ноября.
"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы при необходимости", - отметили в компании.
Напомним
Предварительные тесты импорта электроэнергии государственный энерготрейдер АО "ЭКУ" провел из Словакии 27 октября и 19 ноября 2022 года.