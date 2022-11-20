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Державний енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини

Державний енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини

Київ • УНН

 • 436511 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» здійснив повторну тестову поставку імпорту електроенергії з Європи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ «ЕКУ».

Деталі

Тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом 2 годин державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») успішно здійснив 19 листопада 2022. За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ «ЕКУ». Нагадаємо, що перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня 2022 року. 

Наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.

Цитата

«Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми», – зазначив генеральний директор АТ «ЕКУ» Віталій Бутенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Планові відключення електроенергії сьогодні застосують у всіх регіонах України – Укренерго

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