Державний енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини

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Тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом 2 годин державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») успішно здійснив 19 листопада 2022. За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ «ЕКУ». Нагадаємо, що перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня 2022 року.

Наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.

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«Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми», – зазначив генеральний директор АТ «ЕКУ» Віталій Бутенко.

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