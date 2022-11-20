Государственный энерготрейдер провел тестовый импорт электроэнергии из Словакии

Детали

Тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт в течение 2 часов государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») успешно осуществил 19 ноября 2022 года. За последний месяц это уже вторая тестовая поставка по импортным контрактам АО «ЭКУ». Напомним, что первый тест импорта электроэнергии компания провела 27 октября 2022 года.

В настоящее время импорт электроэнергии не носит коммерческий характер и осуществляется для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае необходимости для энергосистемы.

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«Ситуация с энергоснабжением в Украине в результате ракетных обстрелов остается сложной и меняется каждый день. Мы продолжаем тестировать возможность импорта, чтобы страна имела дополнительные инструменты для поддержки энергосистемы», – отметил генеральный директор АО «ЭКУ» Виталий Бутенко.

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