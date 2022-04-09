Україна просить виключити росію з ради ОБСЄ

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"Невиправдана агресія та звірства росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство рф в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі", - заявив Кулеба.

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Міністр додав, якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити рф.

Нагадаємо

росія вирішила достроково припинити своє членство в Раді ООН з прав людини після того, як Генеральна Асамблея ООН проголосувала за її виключення з Ради. Про це заявив у середу заступник Постійного представника рф при ООН Геннадій Кузьмін