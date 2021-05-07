Україна просить США допомогти з вакцинами від коронавірусу - Кулеба

Деталі

Як зауважив Кулеба, цю тему він підняв ще під час першої ж розмови з держсекретарем Ентоні Блінкеном відразу після його призначення.

Цитата

“Ми працюємо з американською адміністрацією. Запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами. У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде”, — зазначив він.

Раніше

Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю “Радіо Свобода” зазначив, що США розгляне запит України щодо надання Україні нового озброєння.



Також Кулеба розповів, що Сполучені Штати розпочали підготовку над збільшенням чисельності американських інструкторів із підготовки українських військових.