Україна просить США допомогти з вакцинами від коронавірусу - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Посольство України в США разом з Міністерством закордонних справ працюють над тим, щоб отримати допомогу від США з постачання вакцин від коронавірусу. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми “Право на владу”, пише УНН.
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Як зауважив Кулеба, цю тему він підняв ще під час першої ж розмови з держсекретарем Ентоні Блінкеном відразу після його призначення.
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“Ми працюємо з американською адміністрацією. Запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами. У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде”, — зазначив він.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю “Радіо Свобода” зазначив, що США розгляне запит України щодо надання Україні нового озброєння.
Також Кулеба розповів, що Сполучені Штати розпочали підготовку над збільшенням чисельності американських інструкторів із підготовки українських військових.