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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186439 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157006 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Украина просит США помочь с вакцинами от коронавируса - Кулеба

Украина просит США помочь с вакцинами от коронавируса - Кулеба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Посольство Украины в США вместе с Министерством иностранных дел работают над тем, чтобы получить помощь от США по поставкам вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы “Право на власть”, пишет УНН.

Детали

Как отметил Кулеба, эту тему он поднял еще во время первого же разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном сразу после его назначения.

Цитата

“Мы работаем с американской администрацией. Уверяю, что по линии МИД эта работа ведется над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами. У нас есть уже положительные сигналы о том, что такая помощь будет”, — отметил он.

Ранее

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью “Радио Свобода” отметил, что США рассмотрит запрос Украины о предоставлении Украине нового вооружения.

Также Кулеба рассказал, что Соединенные Штаты начали подготовку над увеличением численности американских инструкторов по подготовке украинских военных.

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