Украина просит США помочь с вакцинами от коронавируса - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Посольство Украины в США вместе с Министерством иностранных дел работают над тем, чтобы получить помощь от США по поставкам вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы “Право на власть”, пишет УНН.
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Как отметил Кулеба, эту тему он поднял еще во время первого же разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном сразу после его назначения.
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“Мы работаем с американской администрацией. Уверяю, что по линии МИД эта работа ведется над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами. У нас есть уже положительные сигналы о том, что такая помощь будет”, — отметил он.
Ранее
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью “Радио Свобода” отметил, что США рассмотрит запрос Украины о предоставлении Украине нового вооружения.
Также Кулеба рассказал, что Соединенные Штаты начали подготовку над увеличением численности американских инструкторов по подготовке украинских военных.