Україна продаватиме електроенергію в Польщу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. НЕК "Укренерго" відновлює добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії в Польщу. Про це повідомили в компанії у вівторок, пише УНН.
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"Укренерго" відкриває можливість для експорту електроенергії в Польщу. А саме, відновлюються добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії в Польщу. Це перший аукціон після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
В “укренерго” нагадали, що наразі між українською та європейською енергосистемами, які працюють синхронно, немає комерційних обмінів.
Така умова була передбачена Угодою між Укренерго та ENTSO-E на час пробного періоду синхронної роботи.
“Відновлення експортно-імпортних операцій – одне з головних завдань НЕК "Укренерго" в рамках подальшої інтеграції з ENTSO-E. Перший аукціон пройде 28 березня 2022 року на день поставки 30 березня (фактична дата початку експорту). Обсяг перетину, що виставлено на аукціон, складає 210 МВт (щогодини)”, - зазначили в компанії.
Повідомляється, що початок експорту електроенергії дозволить Україні отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.
Всього пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E cкладає до 2 тис. МВт та матиме прямий економічний ефект для країни в декілька мільярдів доларів на рік. Водночас для європейських країн українська електроенергія, 70% якої вже зараз складається з низьковуглецевих джерел, відкриває широкі можливості для заміщення російського газу, зазначили в компанії.
Нагадаємо
У березні Україна повноцінно приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи (ENTSO-E).
Перший етап випробування об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС) в ізольовоному від енергосистем Росії та Білорусі режимі відбувся 24-26 лютого 2022 року.
Таке випробування потрібне було для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E.
ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.