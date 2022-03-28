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Украина будет продавать электроэнергию в Польшу

Киев • УНН

 • 119744 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. НЭК "Укрэнерго" возобновляет суточные аукционы по распределению межгосударственных пересечений для экспорта электроэнергии в Польшу. Об этом сообщили в компании во вторник, пишет УНН.

Украина будет продавать электроэнергию в Польшу

Цитата

"Укрэнерго" открывает возможность для экспорта электроэнергии в Польшу. А именно, восстанавливаются суточные аукционы по распределению межгосударственных пересечений для экспорта электроэнергии в Польшу. Это первый аукцион после объединения энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E”, - говорится в сообщении.

Детали

В “Укрэнерго” напомнили, что в настоящее время между украинской и европейской энергосистемами, которые работают синхронно, нет коммерческих обменов.

Такое условие было предусмотрено Соглашением между Укрэнерго и ENTSO-E на время пробного периода синхронной работы.

“Возобновление экспортно-импортных операций - одна из главных задач НЭК "Укрэнерго" в рамках дальнейшей интеграции с ENTSO-E. Первый аукцион пройдет 28 марта 2022 года на день поставки 30 марта (фактическая дата начала экспорта). Объем пересечения, что выставлено на аукцион, составляет 210 МВт (каждый час)”, - отметили в компании.

Сообщается, что начало экспорта электроэнергии позволит Украине получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

Всего пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 тыс. МВт и будет иметь прямой экономический эффект для страны в несколько миллиардов долларов в год. В то же время для европейских стран украинская электроэнергия, 70% которой уже сейчас состоит из низкоуглеродистых источников, открывает широкие возможности для замещения российского газа, отметили в компании.

Напомним

В марте Украина полноценно присоединилась к Единой энергосистеме Европы (ENTSO-E).

Первый этап испытания объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме состоялся 24-26 февраля 2022 года.

Такое испытание нужно было для дальнейшего решения по синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E.

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.

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