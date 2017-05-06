Україна привітала підписання Д.Трампом бюджету США з 560 млн дол. Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Україна привітала підписання президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом бюджету США, де передбачено 560 млн дол. допомоги Києву. Про це йдеться у повідомленні посольства України у Вашингтоні у Facebook, передає УНН.
"Україна вітає підписання президентом США Дональдом Трампом раніше ухваленого обома палатами конгресу США консолідованого закону про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Д.Трамп підписав бюджет США до вересня.
Раніше конгрес США затвердив бюджет, який передбачає 560 млн доларів на допомогу Україні.