Украина поприветствовала подписание Д.Трампом бюджета США с 560 млн долл. Киеву

"Украина приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом ранее принятого обеими палатами конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Напомним, Д.Трамп подписал бюджет США до сентября.

Ранее конгресс США утвердил бюджет, предусматривающий 560 млн долларов на помощь Украине.