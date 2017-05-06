Украина поприветствовала подписание Д.Трампом бюджета США с 560 млн долл. Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Украина поприветствовала подписание президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом бюджета США, где предусмотрено 560 млн долл. помощи Киеву. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Вашингтоне в Facebook, передает УНН.
"Украина приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом ранее принятого обеими палатами конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл. США", - говорится в сообщении.
Напомним, Д.Трамп подписал бюджет США до сентября.
Ранее конгресс США утвердил бюджет, предусматривающий 560 млн долларов на помощь Украине.