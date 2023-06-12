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Україна працює над створенням Альянсу оборонних індустрій - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Україна працює над створенням Альянсу оборонних індустрій світу на підтримку оборони країни, у тому числі для сталих постачань зброї та залучення західних технологій у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Україна працює над створенням Альянсу оборонних індустрій - Кулеба

Деталі

За словами міністра, Київ ще кілька місяців тому почав говорити з партнерами про те, що необхідне розгортання нових потужностей оборонної індустрії та створення альянсів, завдяки яким Україна буде інтегрована в оборонну промисловість Заходу. Кулеба наголосив, що побудова такого Альянсу є новим стратегічним викликом для України, оскільки масштаб війни не зменшується, а країна отримує все більше військової допомоги, яку необхідно обслуговувати.

Він зауважив, що Альянс дозволить вирішити три завдання:

  • Забезпечити сталість постачань, щоб Україна планомірно отримувала від партнерів артснаряди, стволи, запчастини до техніки, нову техніку тощо;
  • Інтегрувати оборонно-промисловий комплекс України в західну оборонну промисловість, залучити західні технології та вивести якість зброї, яку виробляє Україна, на новий рівень;
  • Налагодити нові сучасні військові розробки для України: дрони, виробництво точних снарядів та іншого необхідного обладнання.

Також очільник зовнішньополітичного відомства розповів, що це було ключовою темою першої зустрічі НАТО, Євросоюзу та України під час його поїздки до Брюсселю у квітні 2023 року.

Цитата

"Україна зараз працює над організацією серйозного міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна, зокрема Мінстратегпром і Укроборонпром. Ми активно спільно працюємо над підготовкою цього заходу. Незабаром міністри оборони держав-членів НАТО також будуть обговорювати з натівською військовою промисловістю, як рухатися далі. Тобто маховик розкручується. Я переконаний, що ми вирішимо всі питання”, - заявив Кулеба.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив очікування, що на Вільнюському саміті НАТО Україна буде включена до програми співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання.

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