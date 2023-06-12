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Украина работает над созданием Альянса оборонных индустрий - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Украина работает над созданием Альянса оборонных индустрий мира в поддержку обороны страны, в том числе для устойчивых поставок оружия и привлечения западных технологий в отечественный оборонно-промышленный комплекс. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Украина работает над созданием Альянса оборонных индустрий - Кулеба

Детали

По словам министра, Киев еще несколько месяцев назад начал говорить с партнерами о том, что необходимо развертывание новых мощностей оборонной индустрии и создание альянсов, благодаря которым Украина будет интегрирована в оборонную промышленность Запада. Кулеба отметил, что построение такого Альянса является новым стратегическим вызовом для Украины, поскольку масштаб войны не уменьшается, а страна получает все больше военной помощи, которую необходимо обслуживать.

Он сообщил, что Альянс позволит решить три задачи:

  • Обеспечить постоянство поставок, чтобы Украина планомерно получала от партнеров артснаряды, стволы, запчасти к технике, новую технику и т.д.;
  • Интегрировать оборонно-промышленный комплекс Украины в западную оборонную промышленность, привлечь западные технологии и вывести качество оружия, которое производит Украина, на новый уровень;
  • Наладить новые современные военные разработки для Украины: дроны, производство точных снарядов и другого необходимого оборудования.

Также глава внешнеполитического ведомства рассказал, что это было ключевой темой первой встречи НАТО, Евросоюза и Украины во время его поездки в Брюссель в апреле 2023 года.

Цитата

"Украина сейчас работает над организацией серьезного международного мероприятия, которое даст импульс созданию Альянса оборонных индустрий, частью которого будет Украина, в частности Минстратегпром и Укроборонпром. Мы активно совместно работаем над подготовкой этого мероприятия. Вскоре министры обороны государств-членов НАТО также будут обсуждать с натовской военной промышленностью, как двигаться дальше. То есть маховик раскручивается. Я убежден, что мы решим все вопросы”, - заявил Кулеба.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил ожидания, что на Вильнюсском саммите НАТО Украина будет включена в программу сотрудничества с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.

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