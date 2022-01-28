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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 43215 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Україна працює над ракетною програмою, передбачені замовлення для підприємств у Дніпрі - міністр

Україна працює над ракетною програмою, передбачені замовлення для підприємств у Дніпрі - міністр

Київ • УНН

 • 30122 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У ракетній програмі України, яка поки перебуває на стадії погодження, передбачені замовлення для дніпровських підприємств, таких як КБ “Південне” та “Південмаш”. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін під час години запитань до уряду у парламенті, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Наразі ракетна програма знаходиться на стадії погодження. Там передбачені у тому числі замовлення для дніпровських підприємств, які ви згадували (КБ "Південне“, "Південмаш“ — ред.)”, — сказав Рябікін, відповідаючи на запитання нардепа.

Деталі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що законом України про Державний бюджет на 2022 рік за відповідною бюджетною програмою на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки, засобів обладнання передбачено з загального фонду Держбюджету асигнування у розмірі 28,4 млрд грн, включно з ракетною програмою.

Доповнення

У грудні Кабінет міністрів України перерозподілив 333 млн 188 тис. грн на закупівлю озброєння та військової техніки, зокрема авансування закупівлі комплексу 360МЦ ("Нептун")

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