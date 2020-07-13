Україна посіла 69 місце в рейтингу ООН щодо готовності до електронного уряду

Згідно з рейтингом, у 2020 році Україна розташовується на 69 місці серед країн світу за готовності до електронного уряду — за індексом EGDI. У 2018 році Україна була розташована на 82 місці, а у 2016 на 62. Перше місце в рейтингу займає Данія, США на 9 місці, Росія на 36.

Відзначається, що в період з 2018 по 2020 рік Україна просунулася в рейтингу і зараз класифікується як країна з високим індексом онлайн сервісів, її бал становить 0.6824, і в рейтингу вона посідає останню сходинку в високому індексі EGDI — перед дуже високим EGDI.

“В іншій групі з 13 країн з дуже високорозвиненим людським капіталом — Вірменія, Азербайджан, Багамські Острови, Угорщина, Грузія, Ісламська Республіка Іран, Коста-Рика, Киргизстан, Маврикій, Філіппіни, Сейшельські Острови, Шрі-Ланка і Україна кілька застопорилися, по цілком ймовірно, у зв’язку з тим, що їх телекомунікаційна структура відносно мало розвинена”, — сказано у звіті.

При цьому, Україна увійшла до списку країн, які піднялися на один рівень індексу електронної участі в період між 2018 і 2020 роками.

Відзначається, що індекс телекомунікацій в Україні становить 0,59, на 100 жителів припадає 120 мобільних телефонів, доступ до інтернету є у 62,55% людей, а до широкосмугового інтернету підключено 12 осіб зі 100.

Нагадаємо, Європейський Союз виділив 25 млн євро на цифровізацію України, які планували витратити на розвиток цифрових проектів.