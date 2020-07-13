Украина заняла 69 место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина заняла 69 место в рейтинге ООН по готовности к деятельности электронного правительства среди 193 стран мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет ООН.
Согласно рейтингу, в 2020 году Украина располагается на 69 месте среди стран мира по готовности к электронному правительству — по индексу EGDI. В 2018 году Украина находилась на 82 месте, а в 2016 на 62. Первое место в рейтинге занимает Дания, США на 9 месте, Россия на 36.
Отмечается, что в период с 2018 по 2020 год Украина продвинулась в рейтинге и сейчас классифицируется как страна с высоким индексом онлайн сервисов, ее балл составляет 0.6824, и в рейтинге она занимает последнюю строчку в высоком индексе EGDI — перед очень высоким EGDI.
“В другой группе из 13 стран с очень высокоразвитым человеческим капиталом — Армения, Азербайджан, Багамские Острова, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Коста-Рика, Кыргызстан, Маврикий, Филиппины, Сейшельские Острова, Шри-Ланка и Украина несколько застопорились, скорее всего, в связи с тем, что их телекоммуникационная структура относительно мало развита”, — говорится в отчете.
При этом, Украина вошла в список стран, которые поднялись на один уровень индекса электронной участия в период между 2018 и 2020 годами.
Отмечается, что индекс телекоммуникаций в Украине составляет 0,59 на 100 жителей приходится 120 мобильных телефонов, доступ к интернету у 62,55% людей, а к широкополосному интернету подключено 12 человек из 100.
Напомним, Европейский Союз выделил 25 млн евро на цифровизацию Украины, которые планировали потратить на развитие цифровых проектов.