Україна покращила позицію у рейтингу економічної свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У глобальному рейтингу економічної свободи Україна піднялася на три позиції, проте залишається єдиною державою Європи у категорії "економічно невільних" країн світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на рейтинг Fraser Institute.
Україна піднялася у рейтингу на три щаблі - зі 138 на 135 місце.
Найуспішніша з-поміж країн колишнього СРСР – Естонія посідає 13 позицію.
Перші два місця рейтингу займають Гонконг і Сінгапур. До чільної десятки також входять Нова Зеландія, Швейцарія, США, Ірландія, Велика Британія, Канада, Австралія та Маврикій.
Найгірша ситуація з економічною свободою склалася в таких країнах: Ірак, Республіка Конго, Єгипет, Сирія, Демократична Республіка Конго, Ангола, Алжир, Судан, Лівія та Венесуела.
Нагадаємо, Україна у рейтингу свободи людини піднялась на 16 позицій.