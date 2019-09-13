Украина улучшила позицию в рейтинге экономической свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В глобальном рейтинге экономической свободы Украина поднялась на три позиции, однако остается единственным государством Европы в категории "экономически несвободных" стран мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рейтинг Fraser Institute.
Украина поднялась в рейтинге на три ступени - с 138 на 135 место.
Самая успешная среди стран бывшего СССР - Эстония занимает 13 позицию.
Первые два места рейтинга занимают Гонконг и Сингапур. В первую десятку также входят Новая Зеландия, Швейцария, США, Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия и Маврикий.
Худшая ситуация с экономической свободой сложилась в таких странах: Ирак, Республика Конго, Египет, Сирия, Демократическая Республика Конго, Ангола, Алжир, Судан, Ливия и Венесуэла.
Напомним, Украина в рейтинге свободы человека поднялась на 16 позиций.