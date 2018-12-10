Украина в рейтинге свободы человека поднялась на 16 позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина поднялась в рейтинге “Индекс свободы человека 2018” на 16 пунктов. Теперь она занимает 118 место из 162. Об этом сообщает Институт политических исследований и политических консультаций со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ко дню прав человека, передает УНН.
Теперь, место Украины в рейтинге находится на 118 строчке, сразу между Объединенными Арабскими Эмиратами (117) и Того (119). В России (120 место) столько же баллов, как и в Того.
В отчете также можно увидеть, что Украина сделала самый большой скачок в рейтинге по сравнению со всеми другими странами мира: +16 позиций за год. Увидеть это можно в отчете на 356 странице.
Первые три места в рейтинге заняли Новая Зеландия (1), Швейцария (2), Гонконг (3).
Хуже всего ситуация с правами человека в Ливии (158), Ирака (159), Йемене (160), Венесуэле (161), Сирии (162).
Индекс рассчитывается учитывая 79 показателей личной, общественной и экономической свободы, используя данные за период 2008-2016 годы
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе 10 декабря дали политическое согласие относительно введения нового режима санкций против лиц, обвиняемых в нарушении прав человека во всем мире