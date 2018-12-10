Україна у рейтингу свободи людини піднялась на 16 позицій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Україна піднялась у рейтингу "Індекс свободи людини 2018" на 16 пунктів. Тепер вона займає 118 місце із 162. Про це повідомляє Інститут політичних досліджень та політичних консультацій із посиланням на звіт дослідницьких центрів The Cato Institute та Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit до дня прав людини, передає УНН.
Тепер, місце України у рейтингу знаходиться на 118 сходинці, одразу між Об’єднаними Арабськими Еміратами(117) та Тоґо(119). У Росії (120 місце) стільки ж балів, як і у Тоґо.
У звіті також можна побачити, що Україна зробила найбільший стрибок у рейтингу у порівнянні з усіма іншими країнами світу: +16 позицій за рік. Побачити це можна у звіті на 356 сторінці.
Перші три місця у рейтингу посіли: Нова Зеландія(1), Швейцарія(2), Гонконг(3).
Найгірша ситуація з правами людини в Лівії(158), Іраку(159), Ємені(160), Венесуелі(161), Сирії (162).
Індекс розраховується враховуючи 79 показників особистої, громадської та економічної свободи, використовуючи дані за період 2008-2016 роки
Як повідомляв УНН, Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі 10 грудня дали політичну згоду щодо запровадження нового режиму санкцій проти осіб, звинувачених у порушенні прав людини у всьому світі