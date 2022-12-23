Україна планує розширити сферу впливу в світі – Зеленський

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«Потрібно вивести на новий рівень спроможності України в зовнішній політиці. Нам потрібен такий інструмент, який дозволить нашій державі бути суб'єктом реагування на кризові ситуації в світі. Наша присутність має бути відчутною усім, а в нашій допомозі мають бути зацікавлені всі. Для цього ми готуємо створення українського Агентства міжнародної допомоги, яке розширить географію нашого впливу і створить додаткові лінії співпраці з партнерами. Як ми забезпечуємо стійкість нашій державі разом з партнерами, так само можемо допомогти іншим державам зберігати і розвивати стійкість. Як приклад, ми можемо розглянути нашу співпрацю з партнерами в галузі продовольчої безпеки, діджиталізації і кіберзахисту», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.