Україна підписала угоду про відтермінування платежів за кредитами від Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв рішення про підписання угоди щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва України з Японією. Йдеться про 50 млн доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
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“Сьогодні, 16 січня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про підписання Угоди щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва Уряду України з Урядом Японії”, — йдеться в повідомленні.
Додамо
Повідомляється, що під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зазначену Угоду у формі обміну нотами між Урядами України та Японії.
“Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов’язань у розмірі близько 50 млн доларів США (8 млрд ієн) за позиками, залученими у рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки”, — зазначається в повідомленні.
Сергій Марченко зазначив, що відтермінування платежів з обслуговування та погашення кредитів дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет та направити кошти на фінансування потреб безпеки і оборони.
Також Міністр фінансів зауважив, що у поточному році розраховує на підтримку Японії, яка головуватиме у G7 протягом 2023 року, та зміцнення співпраці між урядами країн.
Доповнення
Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України.