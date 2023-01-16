Украина подписала соглашение об отсрочке платежей по кредитам от Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества Украины с Японией. Речь идет о 50 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
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“Сегодня, 16 января, Кабинет Министров Украины принял решение о подписании Соглашения об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества Правительства Украины с Правительством Японии”, — говорится в сообщении.
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Сообщается, что во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинори Мацудой министр финансов Украины Сергей Марченко подписал указанное Соглашение в форме обмена нотами между Правительствами Украины и Японии.
“Соглашение предусматривает перенос выполнения долговых обязательств в размере около 50 млн долларов США (8 млрд иен) по займам, привлеченным в рамках четырех кредитных соглашений, на 2027-2031 годы”, — отмечается в сообщении.
Сергей Марченко отметил, что отсрочка платежей по обслуживанию и погашению кредитов позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на финансирование потребностей безопасности и обороны.
Также министр финансов отметил, что в текущем году рассчитывает на поддержку Японии, которая будет председательствовать в G7 в течение 2023 года, и укрепление сотрудничества между правительствами стран.
Дополнение
Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление Украины.