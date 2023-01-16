Украина подписала соглашение об отсрочке платежей по кредитам от Японии

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“Сегодня, 16 января, Кабинет Министров Украины принял решение о подписании Соглашения об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества Правительства Украины с Правительством Японии”, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинори Мацудой министр финансов Украины Сергей Марченко подписал указанное Соглашение в форме обмена нотами между Правительствами Украины и Японии.

“Соглашение предусматривает перенос выполнения долговых обязательств в размере около 50 млн долларов США (8 млрд иен) по займам, привлеченным в рамках четырех кредитных соглашений, на 2027-2031 годы”, — отмечается в сообщении.

Сергей Марченко отметил, что отсрочка платежей по обслуживанию и погашению кредитов позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на финансирование потребностей безопасности и обороны.

Также министр финансов отметил, что в текущем году рассчитывает на поддержку Японии, которая будет председательствовать в G7 в течение 2023 года, и укрепление сотрудничества между правительствами стран.

Дополнение

Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление Украины.