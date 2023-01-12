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Японія виділила 95 млн доларів на відновлення України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.

Японія виділила 95 млн доларів на відновлення України

Цитата

«Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вона була підписана сьогодні Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та Помічницею Керівника ПРООН, директоркою Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч за участі Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

«Розраховуємо, що будемо тільки поглиблювати її, зокрема в питанні відновлення критичної інфраструктури. Бачимо розуміння партнерів, що допомога якраз в цьому питанні є нагальною та життєво важливою для України» – прокоментував Кубраков.

Програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах:

· посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;

· підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу;

· відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;

· підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;

· зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

Міністерство інфраструктури нагадало, що у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 мільйонів доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.

Доповнення

Японія виділила Україні кредит у 100 млн доларів на пільгових умовах.

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