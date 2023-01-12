Япония выделила 95 млн долларов на восстановление Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление Украины. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.
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«Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление Украины. Эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что соглашение было подписано сегодня Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинор Мацудой и Помощницей Руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович при участии Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.
«Рассчитываем, что будем только углублять его, в частности в вопросе восстановления критической инфраструктуры. Видим понимание партнеров, что помощь как раз в этом вопросе неотложна и жизненно важна для Украины» – прокомментировал Кубраков.
Программа помощи Украины сосредоточена на пяти ключевых сферах:
· усиление способности правительства реагировать на кризис и управлять им;
· поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу;
· восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;
· поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая громады;
·укрепление гражданского общества и социальных связей.
Министерство инфраструктуры напомнило, что в апреле 2022 года Япония уже выделила 4,5 миллиона долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.
Дополнение
Япония выделила Украине кредит в 100 млн долларов на льготных условиях.