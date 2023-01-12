Япония выделила 95 млн долларов на восстановление Украины

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«Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление Украины. Эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что соглашение было подписано сегодня Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинор Мацудой и Помощницей Руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович при участии Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

«Рассчитываем, что будем только углублять его, в частности в вопросе восстановления критической инфраструктуры. Видим понимание партнеров, что помощь как раз в этом вопросе неотложна и жизненно важна для Украины» – прокомментировал Кубраков.

Программа помощи Украины сосредоточена на пяти ключевых сферах:

· усиление способности правительства реагировать на кризис и управлять им;

· поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу;

· восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;

· поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая громады;

·укрепление гражданского общества и социальных связей.

Министерство инфраструктуры напомнило, что в апреле 2022 года Япония уже выделила 4,5 миллиона долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.

Дополнение

Япония выделила Украине кредит в 100 млн долларов на льготных условиях.