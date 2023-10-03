Україна підготувала план дій у разі довготривалих відключень електроенергії — МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Україна підготувала план дій у разі довготривалих відключень електроенергії. План погодили на засіданні Координаційного штабу. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
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“Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії. Посилені патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування Пунктів незламності — далеко не вичерпний перелік заходів. Ми знаємо, як реагувати на такі виклики”, — заявив Ігор Клименко.
Деталі
Засідання Координаційного штабу із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії провели сьогодні вперше.
На початку засідання Глава МВС Ігор Клименко наголосив на важливості створення даної робочої групи, адже ворог підступний і готується повторно атакувати критичну інфраструктуру України в цьогорічний опалювальний сезон.
Українські правоохоронці повинні своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні.Тож згідно з дорученням Міністра внутрішніх справ України такі Координаційні штаби будуть створені й на регіональному рівні.
В обов’язки штабу входитиме формування щоденної аналітичної та статистичної інформації для керівництва держави та апарату РНБО. Досвід минулого року показав, що надзвичайно важливо під час тривалих відключень електроенергії у великих містах або цілих регіонах забезпечити публічну безпеку і порядок.
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Міністр внутрішніх справ України наголосив, що кожен громадянин має знати адреси найближчих Пунктів незламності. Саме задля цього Міністерством цифрової трансформації запускається відповідна функція у державному застосунку “Дія”. У цих пунктах, як і минулого року, буде організовано безперебійний доступ до Інтернету.
Довідково
Координаційний штаб створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України.
До його складу увійшли представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міненергетики, Міністерства охорони здоров’я, Мінекономіки, Міністерства соціальної політики, Мінцифри, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Міністерства освіти та науки, Державної служби з безпеки на транспорті, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, НЕК “Укренерго”, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, ДСНС, Національної поліції, Нацгвардії та Державної міграційної служби України.