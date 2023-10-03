Україна підготувала план дій у разі довготривалих відключень електроенергії — МВС

ukru
29 березня, 17:57 • 208323 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 269369 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 232752 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 269148 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 238374 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 185746 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 180709 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 157724 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 479599 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174383 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 142072 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 153523 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 85524 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 110705 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 99052 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 334103 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 479586 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 520848 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 522085 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 425317 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 142072 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 269360 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 158774 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 150964 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 123091 перегляди
Актуальне
Україна підготувала план дій у разі довготривалих відключень електроенергії — МВС

Україна підготувала план дій у разі довготривалих відключень електроенергії — МВС

Київ • УНН

 • 4331279 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Україна підготувала план дій у разі довготривалих відключень електроенергії. План погодили на засіданні Координаційного штабу. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.

Цитата

“Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії. Посилені патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування Пунктів незламності — далеко не вичерпний перелік заходів. Ми знаємо, як реагувати на такі виклики”, — заявив Ігор Клименко.

Деталі

Засідання Координаційного штабу із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії провели сьогодні вперше.

На початку засідання Глава МВС Ігор Клименко наголосив на важливості створення даної робочої групи, адже ворог підступний і готується повторно атакувати критичну інфраструктуру України в цьогорічний опалювальний сезон.

Українські правоохоронці повинні своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні.Тож згідно з дорученням Міністра внутрішніх справ України такі Координаційні штаби будуть створені й на регіональному рівні.

В обов’язки штабу входитиме формування щоденної аналітичної та статистичної інформації для керівництва держави та апарату РНБО. Досвід минулого року показав, що надзвичайно важливо під час тривалих відключень електроенергії у великих містах або цілих регіонах забезпечити публічну безпеку і порядок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея надасть Україні 18 мільйонів доларів на встановлення сонячних електростанцій

Міністр внутрішніх справ України наголосив, що кожен громадянин має знати адреси найближчих Пунктів незламності. Саме задля цього Міністерством цифрової трансформації запускається відповідна функція у державному застосунку “Дія”. У цих пунктах, як і минулого року, буде організовано безперебійний доступ до Інтернету.

Довідково

Координаційний штаб створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України.

До його складу увійшли представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міненергетики, Міністерства охорони здоров’я, Мінекономіки, Міністерства соціальної політики, Мінцифри, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Міністерства освіти та науки, Державної служби з безпеки на транспорті, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, НЕК “Укренерго”, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, ДСНС, Національної поліції, Нацгвардії та Державної міграційної служби України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.57