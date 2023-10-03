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Украина подготовила план действий в случае долговременных отключений электроэнергии - МВД

Украина подготовила план действий в случае долговременных отключений электроэнергии - МВД

Киев • УНН

 • 4331269 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Украина подготовила план действий в случае длительных отключений электроэнергии. План согласовали на заседании Координационного штаба. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Цитата

“Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии. Усиленные патрулирования групп полиции, обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование Пунктов незламности — далеко не исчерпывающий перечень мероприятий. Мы знаем, как реагировать на такие вызовы”, — заявил Игорь Клименко.

Детали

Заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии провели сегодня впервые.

В начале заседания Глава МВД Игорь Клименко отметил важность создания данной рабочей группы, ведь враг коварен и готовится повторно атаковать критическую инфраструктуру Украины в нынешний отопительный сезон.

Украинские правоохранители должны своевременно реагировать на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране, поэтому согласно поручению Министра внутренних дел Украины такие Координационные штабы будут созданы и на региональном уровне.

В обязанности штаба будет входить формирование ежедневной аналитической и статистической информации для руководства государства и аппарата СНБО. Опыт прошлого года показал, что чрезвычайно важно во время длительных отключений электроэнергии в крупных городах или целых регионах обеспечить публичную безопасность и порядок.

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Министр внутренних дел Украины отметил, что каждый гражданин должен знать адреса ближайших Пунктов несокрушимости. Именно для этого Министерством цифровой трансформации запускается соответствующая функция в государственном приложении “Дія”. В этих пунктах, как и в прошлом году будет организован бесперебойный доступ к Интернету.

Справочно

Координационный штаб создан в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины.

В его состав вошли представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Минэнергетики, Министерства здравоохранения’я, Минэкономики, Министерства социальной политики, Минцифры, Государственной службы специальной связи’связи и защиты информации, Агентства восстановления и развития инфраструктуры, Министерства образования и науки, Государственной службы по безопасности на транспорте, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, НЭК “Укрэнерго”, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты окружающей среды.

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