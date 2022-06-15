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"Україна переживає переломний момент на полі бою": глава Пентагону закликав "не втрачати темпу" у забезпеченні Києва засобами захисту

"Україна переживає переломний момент на полі бою": глава Пентагону закликав "не втрачати темпу" у забезпеченні Києва засобами захисту

Київ • УНН

 • 156430 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив третє засідання Контактної групи з питань оборони України в Бельгії та закликав країни “не втрачати темпу” у зусиллях щодо забезпечення країни засобами захисту від російських окупантів, пише УНН.

Так, Остін заявив представникам більш ніж 45 країн, що зібралися в штаб-квартирі НАТО, що ставки надто високі, щоб зазнати невдачі в цих зусиллях.

Цитата

“Україна переживає переломний момент на полі бою”, — сказав він.

“Ми бачимо те, про чим попереджав нас президент (України Володимир) Зеленський: після невдачі із взяттям Києва та переоцінки своїх бойових цілей росія переключила свою увагу на Донбас”, — сказав міністр.

Деталі

Також, за його словами, росія змінила тактику, використовуючи вогонь з далеких дистанцій, щоб спробувати знищити українські позиції в регіоні.

Для досягнення успіху Україні необхідні інші системи, інша підготовка та інша логістика“, вважає Остін.

“росія продовжує невибірково обстрілювати суверенну територію України і безрозсудно наражати на небезпеку українське громадянське населення. Тому ми повинні посилити нашу спільну відданість самообороні України. І ми повинні докласти ще більше зусиль для того, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян та свою територію”, — заявив міністр.

Остін також повідомив, що підтримує практично постійний контакт із своїм українським колегою, і він добре поінформований про потреби України.

“Ми працюємо в тісному контакті, щоб задовольнити потреби України в нових можливостях — особливо в далеких вогневих засобах, бронетехніці та береговій обороні”, — сказав він.

Сполучені Штати вже надали Україні гаубиці, “Джавеліни”, боєприпаси, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17, контрартилерійські радари, тактичні транспортні засоби та обладнання для створення електронних перешкод.

Американські війська також навчають українські сили новим можливостям.

“І ми маємо намір зробити ще більше”, — сказав Остін.

“Ми надаємо захисникам України реактивні системи залпового вогню HIMARS, які значно посилять можливості України — особливо в поєднанні з додатковими поставками стандартних для НАТО ракетних систем від Великої Британії та інших наших союзників”, — відзначив він.

Додамо

За даними ЗМІ, Білий дім сьогодні має намір оголосити додаткову військову допомогу для України на 1 млрд доларів.

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