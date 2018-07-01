Україна отримає патрульні катери від США

"У цьому році, крім тих катерів, які ми щойно поставили у склад (ВМС – ред.), ми очікуємо отримання патрульних катерів від наших партерів, від США. Ми маємо завершити будівництво десантно-штурмових катерів. Ми маємо продовжити роботу по будівництву корвета (клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони – ред.), а також продовжити роботу по розробці і будівництву артилерійських броньованих катерів", - заявив С.Полторак.



Нагадаємо, відповідно до Указу Президента України № 331/2015 від 12-го червня 2015-го року День Флоту в Україні відзначається у першу неділю липня.



