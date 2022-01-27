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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Україна отримає 73 млн євро допомоги від Данії в рамках програми DANEP протягом 2022-2026 років

Україна отримає 73 млн євро допомоги від Данії в рамках програми DANEP протягом 2022-2026 років

Київ • УНН

 • 17363 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Данія погодилася розглянути додаткові можливості підтримки для забезпечення фінансової та економічної стабільності України під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Копенгаґена, передає УНН з посиланням на МЗС.

Цитата

"Міністри обговорили втілення спільних інвестиційних проєктів. Відповідно до рішення данського уряду, Україна стане ключовим одержувачем технічної допомоги Данії в рамках наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP в період 2022-2026 років із загальним бюджетом у 170 млн. євро, 73 з яких будуть спрямовані на проєкти в Україні", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Глава МЗС Данії підтвердив готовність його країни і надалі зміцнювати стійкість України на тлі агресивних дій Росії.

"Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною у цей час підвищених загроз з боку Росії", - зазначив Дмитро Кулеба.

Глава української дипломатії детально поінформував данського колегу щодо безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, а також підсумків зустрічі радників лідерів держав Нормандського формату в Парижі 26 січня.

"Російська Федерація намагається підірвати безпеку не лише України, але і всієї Європи. Ми активно працюємо над консолідацією міжнародної спільноти задля ефективної протидії агресивним діям Росії, оскільки це визначатиме майбутнє архітектури безпеки в усьому євроатлантичному регіоні", - наголосив Дмитро Кулеба.

Співрозмовники окремо обговорили підготовку пакету жорстких економічних санкцій ЄС проти РФ, а також посилення взаємодії задля посилення оборонних спроможностей України та зміцнення кібербезпеки нашої держави.

"Високо цінуємо прагнення данського уряду нарощувати економічну та інвестиційну співпрацю з Україною. Це надсилає чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що попри безпекові виклики, ситуація залишається під контролем, наша держава демонструє економічне зростання, вона приваблива для інвестицій та успішних комерційних проєктів", – додав Дмитро Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба завтра вирушить до Данії говорити про пакет стримування РФ

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