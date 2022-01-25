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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Кулеба завтра вирушить до Данії говорити про пакет стримування РФ

Кулеба завтра вирушить до Данії говорити про пакет стримування РФ

Київ • УНН

 • 23016 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 26-27 січня здійснить візит до Королівства Данія на запрошення свого данського колеги Єппе Кофода. У програмі візиту аудієнція у Її Величності Королеви Данії Маргрете II, а також розмови про пакет стримування агресії РФ, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Як повідомили у МЗС, під час візиту до Данії заплановані зустрічі глави українського зовнішньополітичного відомства з Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, членами данського парламенту, представниками бізнесу та громадських організацій. Також передбачена аудієнція міністра Дмитра Кулеби у Її Величності Королеви Данії Маргрете II.

На тлі агресивних дій РФ основним питанням переговорів з данською стороною стане безпекова ситуація навколо України та партнерська участь Данії в комплексному пакеті стримування Росії, який включає активну дипломатію, жорсткі економічні санкції та поглиблену оборонну співпрацю з Україною.

Українська та данська сторони узгодять низку пріоритетних питань двостороннього співробітництва, зокрема в сфері кібербезпеки, розбудови українського флоту, реалізації спільних проєктів у сферах енергетики, сільського господарства, переходу на зелену енергетику та енергоефективності. Увагу буде також зосереджено на питаннях взаємодії в рамках міжнародних організацій та пріоритетних напрямів діяльності Кримської платформи.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

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