Кулеба завтра отправится в Данию говорить о пакете сдерживания РФ

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26-27 января совершит визит в Королевство Дания по приглашению своего датского коллеги Еппе Кофода. В программе визита аудиенция у Ее Величества Королевы Дании Маргрете II, а также разговоры о пакете сдерживания агрессии РФ, передает УНН со ссылкой на МИД.