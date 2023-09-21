Україна отримала від США грант на 1,25 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Україна отримала грант у 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд Світового банку PEACE in Ukraine, повідомили у четвер у Мінфіні, пише УНН.
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"Сьогодні до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки обсягом 1,25 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку", - ідеться у повідомленні.
Залучене фінансування, як зазначається, спрямовується на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.
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“Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 21,7 млрд доларів США від Сполучених Штатів. Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на бюджет країни. Вдячний уряду США за солідарність та масштабну підтримку”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України становили майже 40,4 млрд дол. на початок вересня, зменшившись за місяць на 3,2%