Украина получила от США грант на 1,25 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украина получила грант в 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки через Целевой фонд Всемирного банка PEACE in Ukraine, сообщили в четверг в Минфине, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в государственный бюджет Украины поступил грант от Соединенных Штатов Америки в размере 1,25 млрд долларов США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка", - говорится в сообщении.
Привлеченное финансирование, как отмечается, направляется на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам ГСЧС, оплаты труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогических работников.
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“С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 21,7 млрд долларов США от Соединенных Штатов. Финансовая помощь от США предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны. Благодарен правительству США за солидарность и масштабную поддержку”, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Напомним
Международные резервы Украины составляли почти 40,4 млрд долл. на начало сентября, уменьшившись за месяц на 3,2%