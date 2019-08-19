Україна отримала від малої приватизації майже 1,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Рік малої приватизації приніс державі 1,48 мільярда гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП “Прозорро.Продажі”.
"17 серпня виповнився один рік старту малої приватизації державного та комунального майна, який приніс бюджетам різного рівня 1,48 млрд гривень. З них 39% на аукціони було виставлено Фондом держмайна України на суму понад 570 мільйонів гривень. Органами місцевого самоврядування було організовано 61% від загальної кількості успішних аукціонів, які залучили до своїх бюджетів близько 910 мільйонів гривень", - вказали у держпідприємстві.
Відбулося 1 142 успішних аукціони, на яких було виставлені 2 812 різноманітних об'єктів. У торгах взяли участь понад 2 тисяч 317 учасників, які конкурували за кожен лот, що дало змогу підвищити стартову ціну у середньому на 59,64%.
Згідно з рейтингом міст України, за один рік лідерами за об'ємом залучених від малої приватизації коштів є наступні міста:
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- Львів - 419 млн 231 тис. грн;
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- Житомір - 101 млн 976 тис. грн;
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- Київ - 90 млн 786 тис. грн.
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Нагадаємо, Верховний Суд розблокував велику приватизацію.