Украина получила от малой приватизации почти 1,5 млрд грн

"17 августа исполнился один год старта малой приватизации государственного и коммунального имущества, принес бюджетам разного уровня 1,48 млрд гривен. Из них 39% на аукционы были выставлены Фондом госимущества Украины на сумму более 570 миллионов гривен. Органами местного самоуправления был организован 61% от общего количества успешных аукционов, которые привлекли в свои бюджеты около 910 миллионов гривен", - указали в госпредприятии.

Состоялось 1142 успешных аукциона, на которых было выставлены 2812 различных объектов. В торгах приняли участие более 2 тысяч 317 участников, конкурировавших за каждый лот, что позволило повысить стартовую цену в среднем на 59,64%.

Согласно рейтингу городов Украины, за один год лидерами по объему привлеченных от малой приватизации средств являются следующие города:



Львов - 419 млн 231 тыс. грн;



Житомир - 101 млн 976 тыс. грн;



Киев - 90 млн 786 тыс. грн.



Напомним, Верховный Суд разблокировал большую приватизацию.